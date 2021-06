Streifzug zu Duftpflanzen und Wildkräutern

Bonsweiher. In diesen Tagen sind viele Familien in der Natur unterwegs und schnell taucht dann die Frage auf: Was wächst denn da und ist es genießbar? Bei dem Wildkräuter Streifzug querfeldein am Freitag, 2. Juli um 18 Uhr wird die Geo-Vor-Ort-Begleiterin Brigitta Schilk diese und viele andere Fragen zum Standort, dem Sammeln, zu den Wildpflanzen und ihrer Verwendung beantworten. Mit ihr streifen die Beteiligten durch den Lebensraum vieler Wildkräuter, bestimmen, kosten und sammeln achtsam genussvolle Duftpflanzen und Wildkräuter. Teffpunkt ist der Parkplatz in Bonsweiher.

Geruchssinn ist gefragt

Wildpflanzen sind der Ursprung der kultivierten Pflanzen und wachsen inzwischen nicht mehr überall. Wenn Wildkräuter am Wegesrand entdeckt werden, gilt es, den Standort genau zu begutachten, das Kraut eingehend anzuschauen und dabei den Geruchssinn, Geschmacks- und Tastsinn zu nutzen. Dann wird die Pflanze bestimmt und intakte Exemplare gesammelt.

Für Groß und Klein ist es eine Freude, mit dem grundlegenden Basiswissen selbst die ersten Kräuter zu erkennen, zu sammeln und zu lernen. welche Wildkräuter in der Küche zu Pesto, im Smoothie, im Salat und in der Suppe zubereitet werden können.

Teilnehmer sollten mit wetterangepasster Kleidung, langen Hosen und festen Schuhen kommen. Auch bei leichtem Regen ist der Wildkräuter-Streifzug mit passender Kleidung möglich. Sammelkorb oder -tasche mit Papiertüten und Schere sind mitbringen. Weitere Termine sind Freitag, 6. August und Freitag, 3. September, jeweils um 18 Uhr.

Eine Anmeldung ist erforderlich bei Brigitta Schilk, Telefon 06209-7979783 oderunter gvo-weschnitztal@gmx.de. red