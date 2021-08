Streifzug durch die Natur

Bonsweiher. Einen Kurs „Wildkräuter und Vitalkost“ gibt es morgen (Donnerstag) ab 10 Uhr beim Geopark-Vor-Ort-Team Weschnitztal. Die Teilnehmer werden in Bonsweiher die Vielfalt der Wildkräuter im Odenwald kennenlernen. Der Kurs wird jeweils am ersten Donnerstag im Monat angeboten.

Wildkräuter sind der Ursprung der kultivierten Pflanzen und wachsen überall. Sie bevorzugen die Standorte, an denen sie für ihr Gedeihen geeignete Bedingungen vorfinden: Sonne, Wasser, Nährstoffe und Mineralien.

Bei dem Kurs werden die Teilnehmer erfahren, welche Kräfte die Wildpflanzen haben und welche Möglichkeiten zur kulinarischen und medizinischen Verwendung es gibt. Die Gruppe streift auf überwiegend befestigten Wegen durch die Natur, entlang von Waldrändern und Streuobstwiesen sowie durch den Wald.

Tipps zur Verwendung

Jede Jahreszeit hat eine besondere Qualität. Die Brennnessel als Multitalent ist das ganze Jahr über präsent, wie auch Giersch, Labkraut, Schafgarbe und Spitzwegerich. So wachsen kontinuierlich das Kräuterwissen und die Kenntnisse. Beim jedem Streifzug stellt die Geopark-Vor-Ort-Begleiterin Brigitta Schilk Wildkräuter vor, die gekostet werden können. Im zweiten Teil an einem festen Ort oder im Garten geht es um die Verwendung der Wildkräuter in der Küche und das Kennenlernen der Vitalkost.

Es gibt viele Anregungen für die eigene Küche mit und einen lebendigen Austausch über Gesundheit, Gartenpraxis und Experimente beim Herstellen leckerer Produkte aus Wildpflanzen.

Die Teilnehmer sollten mit dem Wetter angepasster Kleidung, langen Hosen und festen Schuhen kommen. Sammeltasche mit Papiertüten, Schere, Löffel, Trinkbecher sollten ebenfalls mitgebracht werden. red