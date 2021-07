Stotz bleibt frei von Windrädern

Lindenfels/Reichelsheim. Der Windpark Brombach auf dem Höhenzug Stotz bei Reichelsheim wird wohl nicht verwirklicht. Die Regionalversammlung Südhessen hat am Freitag über die letzten möglichen Vorranggebiete für den Ausbau der Windenergie entschieden und diese geringfügig ausgeweitet. Der Stotz ist nicht dabei und wird dem sogenannten Ausschlussraum zugeordnet, auf dem Windkraftprojekte grundsätzlich verboten sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Höhenzug in Sichtweite von Lindenfels war als mögliche Windkraftfläche ins Gespräch kommen, als ein Investor einen Antrag auf die Genehmigung von sechs Windrädern stellte. Zu jener Zeit galt der Stotz als Weißfläche, eine Entscheidung über den endgültigen Status stand noch aus. Gegen die Pläne gab es viel Protest von Naturschützern. Der Bereich gilt ihnen mit seinen bewaldeten Hügeln und den Wiesentälern als besonders schützenswerter Landschaftsraum sowie als wichtiger Lebensraum für Schwarzstorch und Rotmilan.

122 Vorranggebiete in Südhessen

Aus Artenschutzgründen hatte auch das Regierungspräsidium vorgeschlagen, das Gebiet für die Windkraft auszuschließen. Dem hat sich die Regionalversammlung nun angeschlossen, so dass der Antrag auf den Bau von Windrädern nicht mehr genehmigungsfähig ist.

In Südhessen sind jetzt 11 175 Hektar und damit 1,5 Prozent der Fläche für den Bau von Windrädern ausgewiesen, teilte das Regierungspräsidium mit. Zuvor waren es noch rund 10 200 Hektar oder 1,4 Prozent der Fläche. Damals wurden aber noch 0,8 Prozent sogenannte Weißflächen bei der Entscheidung für Vorranggebiete ausgenommen. Um die ging es bei der Sitzung der Regionalversammlung. Nach Informationen dieser Zeitung wurde auch das Gebiet Flockenbusch bei Unter-Schönmattenwag zur Ausschlussfläche erklärt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Insgesamt gebe es nun 122 Vorranggebiete in Südhessen, teilte das Regierungspräsidium mit. Auf der restlichen Fläche dürften keine Windräder gebaut werden. Bereits erteilte Genehmigungen seien davon aber ausgenommen.

Land muss noch zustimmen

Die Änderung im Teilplan Erneuerbare Energien muss nun noch von der Landesregierung genehmigt werden. Als Flächenziel hatte die Landesregierung in ganz Hessen eine Ausweisung von rund zwei Prozent der Landesfläche als Vorranggebiete angegeben.

Bürgerinitiativen hatten den Ausbau der Windenergie in Südhessen immer wieder kritisiert. Der Bund für Umwelt und Naturschutz in Hessen hatte hingegen im Vorfeld der Sitzung dagegen die 99-köpfige Regionalversammlung aufgefordert, für den Klimaschutz weitaus mehr Windkraftflächen auszuweisen. Der Bergsträßer Kreisverband hatte sich auch für Windräder auf dem Stotz ausgesprochen. Die angeführte Gefährdung von Schwarzstorch und Rotmilan in diesem Bereich halten seine Vertreter für fragwürdig.

In den Regierungsbezirken Gießen und Kassel gibt es mehr Flächen für Windkraft. Im Norden wurden nach Angaben des Regierungspräsidiums Kassel 16 705 Hektar oder 2 Prozent der Fläche ausgewiesen, in Mittelhessen nach Angaben des Regierungspräsidiums Gießen etwa 2,2 Prozent. kbw/red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3