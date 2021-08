Stimmung trotz Regen beim Sommerfest der CDU

Lindenfels. „Ein Sommerfest feiern bei Sonne kann jeder“, kommentierte Bundestagsabgeordneter Michael Meister die Wetterlage beim Sommerfest der CDU Lindenfels. Dass es der Stadtverband auch bei Regen feiern kann, stellten die Christdemokraten aus dem Burgstädtchen am Sonntag unter Beweis. Im Kurgarten hatten fleißige Helfer noch bis kurz vor Festbeginn für überdachte und trockene Sitzgelegenheiten gesorgt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit der Stadtkapelle Bensheim nahm die CDU Lindenfels die Tradition der sommerlichen Konzerte im Kurgarten wieder auf und viele Gästen „outeten“ sich dann auch als Fans der früheren Kurkonzerte. Die musikalische Leitung bei der Stadtkapelle Bensheim hatte Werner Müller und die Kapelle bot für jeden Geschmack ein passendes Musikprogramm. Von böhmischer Blasmusik bis hin zu Konzertanten und der „Post im Walde“ gab es ein mehrstündiges Programm. „Chianti- Wein“ entführte die Gäste in den sonnigen Süden nach Italien. Chianti gab es bei der CDU zwar nicht, aber Bier und Apfelwein, sowie allerlei Erfrischungsgetränke.

Fraktionsvorsitzender Peter Kurfürst und der frühere Bürgermeister von Lindenfels, Oliver Hoeppner standen am Grill und hatten alle Hände voll zu tun, für Nachschub an Steaks und Bratwürsten zu sorgen. Das Kuchenbuffet kam gut an und eine Tasse Kaffee geht sowieso immer.

Unterstützung von Abiturienten

CDU-Vorsitzender Udo Pfeil begrüßte die Gäste, unter ihnen auch die Pfarrer der katholischen und evangelischen Kirche Lindenfels und Vertreter der LWG und Grünen. Die Bergsträßer Landtagsabgeordnete Birgit Heitland war nach Lindenfels gekommen und auch umliegende CDU Ortsverbände besuchten das Grillfest mit Konzert, dem im kommenden Jahr eine Neuauflage folgen soll.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ein besonderes Engagement zeigte der Abi-Jahrgang 2022 der Georg-August-Zinn Schule aus Reichelsheim. Die angehenden Abiturienten hatten den Getränkeverkauf übernommen, um die Abikasse aufzubessern, halfen aber auch an der Kuchentheke, beim Kaffeekochen und unterstützen die Grillfestbesucher beim Eintragen in die Anwesenheitsliste oder bei der Nutzung der Luca App mittels eigens erstelltem QR-Code.

Hannah Kurfürst, jüngste CDU- Stadtverordnete und Vorstandsmitglied hatte die Idee, den Abi Jahrgang mit ins Boot zu holen. Bei einem Schätzspiel konnten die Gäste den Inhalt eines Nudelglases schätzen. Wer den besten Tipp abgegeben hat, kann auf einen Präsentkorb mit heimischen Produkten hoffen.

Bundestagsabgeordneter Meister appellierte daran, dass man von seinem Wahlrecht Gebrauch machen solle. Es gehe dabei weniger um eine personenbezogene Wahl, sondern um die Inhalte der Parteien und ein Leben in Freiheit.

Weitere Themen waren Klimaschutz und die Zusammenarbeit in Europa. Meister rief auch dazu auf, die Impfquote zu erhöhen. Die bisher erreichten Impfzahlen seien noch zu niedrig.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Am Montag, 6. September, gibt es eine weitere Veranstaltung mit der CDU Lindenfels. Ab 19 Uhr referiert Björn Hekmati von der TU Darmstadt zum Thema Stadterneuerung. Treffpunkt zum Fachvortrag ist das katholische Pfarrheim in der Burgstraße. red