Fürth. Mehrere wichtige Kriterien führten wohl bei vielen Eltern zur Entscheidung, ihr Kind an der Heinrich-Böll-Schule (HBS) in Fürth, der einzigen integrierten Gesamtschule im Kreis Bergstraße, anzumelden. „Es liegen uns 130 Anmeldungen für den neuen fünften Jahrgang vor, möglicherweise gehen wir sechszügig in das Schuljahr 2021/22“, konstatiert Schulleiter Alexander Hauptmann.

Für Schulleitung und Kollegium sind die erfreulich hohen Anmeldezahlen ein Indikator für den sehr guten Ruf der Schule. Das positive Image der integrierten Gesamtschule komme nicht von ungefähr. Die Schulleitung setze alles daran, eine personelle, räumlich und sächliche Ausstattung zu garantieren, die „nahezu keine Wünsche offenlässt“, heißt es aus der Schulleitung. „Wir verwalten einen Teil der uns zustehenden finanziellen Mittel selbst und können dadurch gezielt Anschaffungen realisieren“, bemerkt der stellvertretende Schulleiter Boris Oberle, der als ausgewiesener Finanzexperte sein Wissen zum Nutzen der Schule einsetzt.

Lob von Eltern

Umfragen spiegeln ein eindeutiges Bild: Durchweg loben die Eltern das digitale Niveau, den Einsatz der Lehrer und die abwechslungsreiche und moderne Wissensvermittlung. „Die HBS gehört zu den führenden Schulen in ganz Hessen“, schwärmte ein Vater vom Homeschooling und dem Hybridunterricht. Schulleitung und Kollegium werden aber auch für ihre „Flexibilität“ gelobt: Egal, welche Maßnahme aus Wiesbaden angeordnet wurde, die integrierte Gesamtschule in Fürth habe sie sofort geräuschlos realisiert, so das Credo der Eltern.

„Die Mund-zu-Mund-Propaganda hat sicherlich auch einen Teil dazu beigetragen, dass wir diese hohe Anmeldezahl verbuchen können“, ist sich Schulleiter Hauptmann sicher. Das Einzugsgebiet werde, ergänzt Stufenleiterin Birte Karge, immer größer. Es sei mittlerweile selbstverständlich, dass auch Kinder aus Heppenheim nach Fürth pendelten, nennt die Stufenleiterin ein Beispiel.

Ausschlaggebend dafür, darin sind sich die Mitglieder der Schulleitung einig, ist natürlich vordergründig das pädagogische integrierte System. An der Heinrich-Böll-Schule werde kein Kind ein eine Schublade gesteckt, sondern erhalte die Chance und die Zeit, sich zu entwickeln. Das Kurssystem mit seiner Durchlässigkeit komme den Kindern auf dem Weg hin zum bestmöglichen Abschluss entgegen. Fördern und Fordern lautet die Maxime der HBS-Pädagogen.

„Die enorme Resonanz von Seiten der Eltern und die große Zahl an Neuanmeldungen zeigt, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben und moderne Medien unser zukunftsweisendes pädagogisches System nachhaltig forcieren“, fasst Schulleiter Alexander Hauptmann zusammen. red

