Standplätze frei beim Ökomarkt

Lindenfels. Am Sonntag, 3. September, ist in Lindenfels in der Zeit von 11 bis 18 Uhr der 33. Ökomarkt. Die Veranstalter – der Abwasserverband Obere Gersprenz und die Stadt Lindenfels – vermelden dazu ein großes Interesse von Ausstellern. Einige Plätze gibt es aber noch zu vergeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim 33. Ökomarkt verwandelt sich die Burgstraße in ein buntes Markttreiben. Im Foyer des Bürgerhauses präsentiert die Bürgerquelle ihr Angebot. Im Kursaal organisiert der Verein Pro-Kids einen Kinderflohmarkt. Die Ranger vom Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald bieten Überraschungen für Kinder an.

An den Ständen entlang der Burgstraße können Besucher in den Angeboten von Händlern und Dienstleistern stöbern. Ihnen gemein ist ein ökologischer und nachhaltiger Ansatz. So reicht das Angebot von der kreativen Recyclingkunst über Tierschutz-Initiativen bis hin zu Imkerprodukten sowie regionalen landwirtschaftlichen Erzeugnissen.

Mehr zum Thema Lindenfels Stadtführung in Lindenfels Mehr erfahren Lindenfels Kleingolfanlage an der Burg Lindenfels hat wieder geöffnet Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Lindenfels Das alte Lindenfelser Rathaus Mehr erfahren

Dazu gibt es mediterrane und regionale Feinkost, Crêpes und Waffeln, Gemüsesuppen und mehr. red

Info: Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel: 06161 / 80934 (Montag bis Freitag, vormittags) und E-Mail: umweltberatung@ av-og.de