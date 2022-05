Eine Schlagernacht, eine spektakuläre Rammstein-Tribute-Show und ein Mittag mit den immergrünen Hits von ABBA: Das Steinbachwiesen-Open-Air in der Zeit vom 5. bis zum 7. August in Fürth deckt eine große Palette von Musikgeschmäckern ab. Zum Start des Vorverkaufs hatte der FC Fürth zum Pressetermin an den Ort des Geschehens eingeladen – im Beisein von Sponsoren. Diese machten ein Ereignis in

...