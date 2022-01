Städte und Gemeinden als Partner von Regierungen

Lindenfels. „Nicht, weil es so schwer ist, wagen wir es nicht, weil wir es nicht wagen, ist es so schwer“, zitiert der Lindenfelser Bürgermeister Michael Helbig den römischen Philosophen Seneca mit Blick auf die nationalen Entwicklungen. „Wenn viele es für richtig halten, kann einiges verordnet und durchgesetzt werden; das hat 2020 und auch 2021 gezeigt. Manches war vielleicht falsch oder ging zu weit. Das weiß man aber auch immer erst in der Nachbetrachtung oder historischen Bewertung“, ist der Verwaltungschef überzeugt.

Richtig sei die Prämisse, das Gesundheitssystem am Laufen zu halten. Er glaube immer noch, dass Deutschland in Trümmern läge, wenn die Regierung nichts getan hätte und die von manchen Freidenkern geforderte, absolute persönliche Freiheit ihren freien Lauf gehabt hätte“, bekennt Helbig. Regeln und demokratische Führung seien und blieben notwendig für freie Gesellschaften.

Anspruchsvolle Arbeit

In der Kommune hätten an vielen Stellen die ehrenamtlichen Stadtverordneten oder Gemeinderäte Land auf Land ab – also nicht nur in Lindenfels – damit zu tun: Veränderungen würden teilweise massiv bekämpft, nicht nur verbal. Emotionen kochten in Bürgerversammlungen hoch, ehrenamtliche Politiker und auch hauptamtliche Bürgermeister würden – teilweise öffentlich – bedroht und beleidigt. „Viele Dinge sind parlamentarisch entschieden und von Gerichten beurteilt – was soll das also? Irgendwann gilt es in einer Demokratie, Mehrheitsentscheide zu akzeptieren“, ist Helbigs Position.

„Global denken, lokal handeln“ – dieses Motto der nachhaltigen Entwicklung in Wirtschafts-, Umwelt- und Sozialpolitik, erweise sich als aktueller denn je. Die Vereinten Nationen, die Europäische Union und auch nationale Regierungen bräuchten die Gemeinden und Städte als Kooperationspartner, weil an der Basis oft schnellere Lösungen und konkretes Handeln stattfänden. Jeder wohne in einer Gemeinde oder Stadt. „Wo werden denn die großen, globalen Herausforderungen gelöst, wo spürt man sie, wo sind sie wahrnehmbar?“, fragt der Bürgermeister der 5100-Seelen-Kommune.

Mobilität, Klimawandel, Digitalisierung, Migration, Ver- und Entsorgung, Gewerbeansiedlung, Wohnraum, Umgang mit Armut, Bildung – dies alles seien Themen, mit denen es die Kommunen tagtäglich unmittelbar zu tun haben. „Und natürlich muss dann von ,dort oben’ auch die entsprechende Finanzausstattung kommen. Das wiederhole ich mittlerweile jedes Jahr“, schreibt Helbig.

Große Herausforderungen

Es sei weiterhin das gemeinsame Agieren notwendig; die Politik auf allen Ebenen sei in besonderem Maße und mit Weitblick gefordert. „Wir alle stehen weiter vor sehr großen Herausforderungen“, verdeutlicht der Bürgermeister. Das Wünschenswerte und das Machbare werde abgewogen „und die Beachtung von Gesetzen, Vorschriften und Verordnungen sind unsere Handlungsgrundlagen.“

Die Arbeit in Lindenfels „bleibt anspruchsvoll, dabei ist kaum zu glauben, wie schnell die Zeit von mittlerweile neun Jahren seit meinem Amtsantritt verging“, blickt Helbig zurück. Es gebe viele gute Gründe für Zuversicht und viele gute Gründe für Vorsicht, in der Welt und in Lindenfels. „Ich hoffe wir schauen bald auf diesen Spuk, die Corona-Pandemie, zurück. Vielleicht sind wir dann etwas nachdenklicher und achtsamer, als in den vergangenen Jahren“, formuliert Helbig einen Wunsch. kbw/red