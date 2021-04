Stadtparlament konstituiert sich

Lindenfels. Die neugewählte Lindenfelser Stadtverordnetenversammlung nimmt am Donnerstag, 29. April, ihre Arbeit auf. Bürgermeister Michael Helbig hat für 19.30 Uhr in das neue Feuerwehrhaus an der Freiensehnerstraße in Lindenfels eingeladen. Es werden der Stadtverordnetenvorsteher und seine Stellvertreter gewählt.

AdUnit urban-intext1

Auf der Tagesordnung steht auch die Wahl und die Vereidigung der ehrenamtlichen Stadträte, bevor es an die Bildung der Fachausschüsse gehen wird. Danach sind Vertreter der Stadt in überörtlichen Gremien zu wählen.

Bei der Veranstaltung herrscht Maskenpflicht. Besucher müssen ihre Hände desinfizieren und einen Mindestabstand von 1,50 Metern einhalten. tm/red