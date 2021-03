Lindenfels. Das Thema Stadtentwicklung habe gerade in Zeiten der Kommunalwahl Konjunktur, allerdings hätten verschiedene Akteure unterschiedliche Herangehensweisen und Ansichten zu dem Thema, schreibt der Lindenfelser Bürgermeister Michael Helbig in einer Pressemitteilung. Manche stellten sich die Erarbeitung eines konzeptionellen Überbaus vor, den man dann abarbeiten solle, andere wollten externe Beratungsunternehmen beauftragen, wieder andere wollten gar keine Entwicklung und alles solle so bleiben, wie es ist.

„Keine Entwicklung bedeutet aber Rückschritt und im besten Fall Stagnation oder Stillstand, deshalb muss es eine maßvolle Entwicklung geben. Verwaltung und Politik können allerdings eine Kommune nicht alleine entwickeln, hier gilt in besonderem Maße: Politik braucht Partner. Vielleicht ist dieser Slogan gerade in diesen Zeiten angesagter, denn je“, meint Helbig.

Viele Fragestellungen

Landrat Norbert Hofmann habe dieses Motto in den 90er Jahren geprägt und gelebt, angefangen mit den Handwerkern im Rahmen der Brundlandtstadt Viernheim, die neuartige Dämmungen an den Häusern und Dächern anbrachten, neue, besser gedämmte Fenster einbauten oder es wurden Wassersparkampagnen mit dem Installateur-Handwerk auf den Weg gebracht. Auch bei der Erarbeitung der Agenda 21 für den Kreis Bergstraße seien immer potenzielle Partner und Akteure in Planungen einbezogen worden.

„Hier setzen nun die Überlegungen für eine Entwicklung von Lindenfels an“, fährt Helbig fort. Die Frage sei, wohin man sich entwickeln will: „Eher in die Richtung touristische Attraktionen oder vermarktet man stärker das Heilklima und die prädikatisierten Wanderwege, versucht man möglichst Gewerbe anzusiedeln oder möchte man lediglich ein Wohnstandort sein und versucht Wohngebiete zu entwickeln?“, so der Rathauschef. Ob alle kommunalen Gebäude Solarpaneele auf das Dach für den Klimaschutz bekommen oder man auf ein Radwegenetz im Hinblick auf die neue Kultur des E-Bike Fahrradfahrens setzen sollte, seien weitere Fragen.

Hier zeige sich, dass viele Dinge ohne Partner nicht funktionieren: für den Tourismus brauche man Gastronomie, für Heilklima und Wanderwege den Heilbäderverband, den Odenwaldklub, die Jagdgenossen und den Forst. Will man weiterhin Operetten auf der Burg sehen und neue Festivals generieren, braucht man auch hier Veranstalter, die das tun. „Und manchmal ist es so, dass sich diese Belange teilweise widersprechen“, zeigt Helbig die Vielfalt der Möglichkeiten und der Interessenslagen auf.

Dritte sollten Initiative ergreifen

Deshalb nutze das beste Konzept nichts. Es gelte, die Interessengruppen miteinander ins Gespräch zu bringen. Deutlich werde aber, dass Stadtentwicklung nur funktioniere, wenn Private, Bürger, Gruppen, Vereine oder die Wirtschaft die Initiative ergreifen. Denn die Kommune – die Stadtverwaltung und die kommunalen Gremien – könne das nicht. Kommunen dürften nur sehr eingeschränkt wirtschaftlich tätig werden. Diese gesetzlichen Vorschriften hätten ihren Grund darin, dass eine Stadt nicht als Konkurrenz zur privaten Wirtschaft handeln solle. Beziehe man regionale Überlegungen mit ein, etwa eine Heilklima-Region, brauche man ein Netz von Partnern über die Stadtgrenze hinaus.

Solche Prozesse zu moderieren, sei eine anspruchsvolle Aufgabe, die eine kleine Verwaltung neben dem Tagesgeschäft personell nicht leisten könne. „Unsere Aufgabe ist es, die Voraussetzungen nach einem Prozess mit allen Beteiligten zu schaffen, oder besser noch Wege zu ebnen.“ Ohne Partner sei die Politik ein „zahnloser Tiger“. red