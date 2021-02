Lindenfels. Die Stadt Lindenfels warnt vor einer Betrugsmasche, die im Stadtgebiet beobachtet wurde. Wie es in einer Mitteilung aus dem Rathaus heißt, werden Angebote mit der Überschrift „Brancheneintrag Hessen“ an Betriebe verschickt. In dem Schreiben werden die Inhaber aufgefordert, ihre Daten zu überprüfen.

Bestätigten Unternehmen über ein Fax die Firmendaten mit Unterschrift und Firmenstempel, dann werde eine Eintragungsgebühr in Höhe von 899 Euro im Jahr fällig. Der Vertrag laufe zwei Jahre, berichtete die Stadt. Der beworbene Brancheneintrag habe jedoch keinen Nutzen für die Unternehmen.

"Daher empfehlen wir dringend, die Eintragungsofferte unbeachtet zu lassen und nicht auf das Vertragsangebot zu reagieren", heißt es in der Mitteilung.

