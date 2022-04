Stadt Lindenfels verkauft Karten für den Maimarkt

Lindenfels. Der Mannheimer Maimarkt ist einer der bedeutendsten Märkte in der Region mit einem großen Angebot an Waren und Dienstleistungen für alle Lebensbereiche, vielen Neuheiten und einem unterhaltsamen und informativen Programm. Der Heilklimatische Kurort Lindenfels ist am Odenwald-Stand als Aussteller mit vertreten.

Der Markt dauert vom 30. April bis zum 10. Mai. Der Kur- und Touristikservice Lindenfels bietet heute (Donnerstag) letztmals Karten im Vorverkauf an. Interessenten können ermäßigte Eintrittskarten sowie VRN-Maimarkt-Tickets (Maimarkt-Eintritt plus Hin- und Rückfahrt im VRN-Verbundgebiet) für Erwachsene und Kinder (sechs bis 14 Jahre), erhalten. Die Karten sind im Kur- und Touristikservice erhältlich. Eine Terminvereinbarung zur Abholung wird empfohlen. red

Info: Weitere Informationen unter Tel.: 06255 / 30644

