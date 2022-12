Stadt Lindenfels gibt mehr Geld aus

Lindenfels. Die Stadt Lindenfels gibt in einigen Budgets mehr Geld aus, als ursprünglich im Haushaltsplan für dieses Jahr angesetzt war. Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, diesen überplanmäßigen Ausgaben zuzustimmen. Zu Mehrkosten kam es unter anderem in den Bereichen Bauhof und Fuhrpark. Aufgrund von Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer sei das positive Jahresergebnis aber nicht gefährdet, heißt es in einer Mitteilungsvorlage.

Insgesamt werden im Budget Verwaltung und Service wohl 45 000 Euro mehr ausgegeben als ursprünglich geplant, zum Teil inflationsbedingt. In den Budgets Gemeindestraßen und Bauunterhaltung werden Mehraufwendungen von je 30 000 Euro prognostiziert. Zurückzuführen ist das unter anderem auf Arbeiten im Kamsbachweg in der Kernstadt, wo nach Kanalarbeiten des Abwasserverbandes die Stadt die Zufahrt zum Bauhof und dem Wertstoffhof des ZAKB sanieren ließ.

Im Bereich Bauunterhaltung schlagen neben den inflationsbedingten Mehrkosten auch unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen zu Buche, etwa Fliesenreparaturarbeiten am Becken des Schwimmbades sowie Nachbesserungen am Winterkäster Kindergarten Morgenstern nach einer Begehung der Unfallkasse Hessen. kbw