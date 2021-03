Lindenfels. Mehr als 1000 Bürger unterstützen die Bürgerinitiative Lindenfels zur Abschaffung der Straßenbeiträge in Lindenfels und seinen Stadtteilen mit ihrer Unterschrift. Daran erinnert die Initiative in einer Mitteilung. Straßenbeiträge seien eine „Armutsfalle für die betroffenen Anlieger und ein Relikt aus dem 19. Jahrhundert. Heutzutage werden Gemeindestraßen von jedem genutzt und sollten im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge wie Kindergärten, Schulen, Schwimmbäder und Bürgerhäuser von allen solidarisch bezahlt werden.“

Die kommunalen Straßen gehörten zur Infrastruktur der Kommune, diese sei daher für den Erhalt verantwortlich. Eine einseitige Belastung einzelner Bürger mit Straßenbeiträgen sei ist ungerecht und berücksichtige die tatsächliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Betroffenen nicht.

In Hessen ist es den Kommunen vom Gesetzgeber freigestellt, ob sie Straßenbeiträge verlangen oder nicht. Seit einer Gesetzesänderung 2018 würden inzwischen in 155 hessischen Kommunen keine Straßenbeiträge mehr erhoben. Auch im Kreis Bergstraße hätten mittlerweile viele der direkten Nachbarkommunen von Lindenfels die Straßenbeiträge zur Entlastung ihrer Bürger abgeschafft, stellt die Initiative fest.

„Dort haben die politisch Verantwortlichen im Sinne ihrer Bürger gehandelt. In unserer Stadt dagegen müssen betroffene Anlieger weiterhin Straßenbeiträge zahlen, die nicht selten fünfstellige Euro-Beträge ausmachen.“

In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 29. Oktober habe die Lindenfelser SPD mit den Grünen und der FDP den Antrag der LWG/CDU-Fraktion auf Abschaffung der Gebühren abgelehnt und damit verhindert, dass die Straßenbeiträge auch in Lindenfels abgeschafft werden. „Die von der LWG/CDU eingebrachten Beschlussvorlage zur Abschaffung der Straßenbeiträge hätte die Gelegenheit geboten, ein fraktionsübergreifendes Zeichen zur Entlastung der Lindenfelser Bürger zu setzen. Die Chance wurde vertan. Das von SPD, Grünen und FDP vorgebrachte Argument, dass sich Lindenfels die Abschaffung nicht leisten kann, ist nachweislich nicht korrekt“, schreibt die Bürgerinitiative.

„Ein Armutszeugnis für die Stadt“

Berechnungen zeigten, dass die Kosten für Zins und Tilgung – bei der Buchwaldstraße in Winkel gehe es um 9000 Euro im Jahr – sehr wohl über den allgemeinen Haushalt finanziert werden könnten. Und das, ohne dass es zu Steuererhöhungen komme. Rechne man die sich bei einer Abschaffung ergebenden Einsparungen in der Verwaltung dagegen, dann werde die tatsächliche Belastung noch geringer.

„Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ein ,Weiter so‘ ist keine Lösung für die Bürger – sowieso nicht für die derzeit akut Betroffenen, die in der Spitze bis zu 35 000 Euro bezahlen sollen. Und das in Zeiten von Corona mit seinen für die Bürger sowieso schon verheerenden wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen. Es ist ein Armutszeugnis, dass die Stadt Lindenfels, diese enorme finanzielle Belastung einigen wenigen Bürgern – die zufällig in der Straße wohnen –, zumutet und abverlangt. Und das gerade vor dem Hintergrund von Kurzarbeit und dem Umstand, dass viele nicht wissen, wie es weitergeht und ob sie morgen noch Arbeit haben.“

Die Bürgerinitiative forderte die Abschaffung der Gebühren auch für alle zukünftigen Maßnahmen – und nicht wie die Lindenfelser SPD und die FDP in der Sitzung am 22. Februar argumentiert habe, nur für die Anlieger der Buchwaldstraße in Winkel und der Wilhelm-Baur-Straße in Lindenfels. Es sei auch möglich, Anlieger, die ab Mai 2018 Straßenbeiträge bezahlt haben, rückwirkend zu entlasten. Dafür sei ein Beschluss der Stadtverordneten nötig. Eine Erstattung zeitlich weiter zurück sei allerdings rechtlich nicht möglich, da der hessische Landtag die entsprechende Gesetzesänderung erst im Mai 2018 beschlossen habe.

„Von der FDP im Wahlprogramm propagierte Forderungen auf eine Erstattung der letzte fünf Jahre sind also nicht realistisch. Um zu erreichen, dass auch in Lindenfels und seinen Stadtteilen die Straßenbeiträge abgeschafft werden, muss das Mehrheitsverhältnis in der Stadtverordnetenversammlung anders sein. Gehen Sie auch deshalb wählen; nutzen Sie Ihre Stimme und, bevor Sie Ihr Kreuz machen: Schauen Sie sich die Gemeindestraßen vor Ihrem Haus an“, rät die Bürgerinitiative. Die Gruppe setze auf die Parteien, die ihre Interessen und die der Bürger ernst nähmen und nach der Kommunalwahl für eine Abschaffung der Straßenbeiträge sorgten. „Das sind in Lindenfels die Lindenfelser Wählergemeinschaft und die CDU“, schreibt die Initiative abschließend. tm/red