Rimbach. An der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) in Rimbach hat die Lehrerin im Vorbereitungsdienst Milena Zacharias-Walter ihr Zweites Staatsexamen bestanden. Aufgrund von Corona musste eine abgewandelte Prüfung abgelegt werden. Zacharias-Walter konnte sich allerdings trotzdem am frühen Nachmittag über die Glückwünsche des Schulleiters Timo Helwig-Thome freuen.

Mit ihr freuten sich Matthias Ehlers, der sie im Vorbereitungsdienst im Fach Geschichte betreute und Christiane Stechmann, die sie als Mentorin für Deutsch und als Lehrkraft des Vertrauens durch den Prüfungstag begleitete.

Zacharias-Walter bedankte sich sichtlich stolz auf die eigene Leistung und gerührt von der großen Unterstützung des Teams der Schule. red