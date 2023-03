Sprechstunde mit Paula in Lindenfels

Lindenfels. So lange wie möglich selbstbestimmt und in den eigenen vier Wänden wohnen können, auch noch im fortgeschrittenen Alter – das ist ein Wunsch, den viele Menschen haben. Im Kreis Bergstraße hilft Seniorinnen dabei die „Psychosoziale Fachkraft auf dem Land“ (Paula). Ein Angebot, das es bereits seit fünf Jahren in den neun Kommunen des Netzwerks Ortsnahe Versorgung Odenwald (Novo) gibt und das sich an Senioren ohne Pflegegrad richtet.

Morgen (Dienstag) kommt die Paula für die Novo-Gemeinden, Andrea El Abed, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr in das Bürgerhaus nach Lindenfels, um dort eine Zweigsprechstunde anzubieten.

Paula vermittelt Hilfesuchenden an passgenaue lokale Partner – unabhängig, neutral und kostenlos. Ziel ist es dabei, dass ältere Menschen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung zu Hause wohnen können und Pflegebedürftigkeit dauerhaft vermieden oder verzögert werden kann. Die psychosozialen Fachkräfte sind rein vorbeugend tätig, sie beraten und vermitteln. Pflegerische Tätigkeiten übernehmen sie nicht. red