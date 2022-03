Sprachdiplome für Schüler aus Reichelsheim

Reichelsheim. Die Freude war groß bei Marika Schröder, Axel Brellochs, Sofie Erle, Clara Kirklies, Anni Müller, Stephan Jost und Janis Froeling. Die Schüler der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim nahmen ihre französischen Sprachdiplome – Diplôme d’études en langue française – im Sprachniveaus A1 in Empfang. Der stellvertretende Schulleiter Herwig Bendl überreichte den Prüflingen der achten und neunten Klasse die Zertifikate. Sie bieten als international anerkannte Sprachdiplome den Schülern die Möglichkeit, ihre Kenntnisse auf dem weiteren beruflichen Werdegang nachzuweisen. „Alle Teilnehmer haben bei den zwei Prüfungen im September eine schriftliche Prüfung an der GAZ sowie eine mündliche Prüfung am Institut français d’Allemagne in Mainz abgelegt und dabei herausragende Leistungen erbracht. Sie können alle sehr stolz auf ihre Ergebnisse sein“, berichtete die Französisch-Lehrerin Veronika Som. Die Fachsprecherin Marine Hervé, überreichte den Prüflingen zum Abschluss Geschenke. red

