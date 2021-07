„Sport am Montag“ in Kolmbach

Winterkasten/Kolmbach. Ab dem 2. August bietet der SV Winterkasten wieder regelmäßig um 19 Uhr „Sport am Montag“ im Kolmbacher Dorfgemeinschaftshaus an. Kursleiter Axel Richter würde sich über neue Sportler freuen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Schwesterkurs „Sport am Mittwoch“ läuft bereits am 28. Juli wieder an, ebenfalls im Dorfgemeinschaftshaus Kolmbach um 19 Uhr. Weil dieser Kurs gut gebucht ist, legt Richter den Neulingen eher den Montag ans Herz. Beide Kurse finden nach den Regeln eines Hygienekonzeptes statt. ppp