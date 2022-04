Kolmbach. Die Kolmbacher Bürger sind zur Ortsbeiratssitzung für morgen (Dienstag) im Dorfgemeinschaftshaus ab 19 Uhr eingeladen.

Zu den Themen gehört auch die Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Geplant wird außerdem die nächste Spielplatzaktion. Ortsvorsteher Kurt Dersch wird über Malerarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus informieren. Außerdem wird ein Blick in die Vorhaben-Liste des Ortsbeirats geworfen. jhs

