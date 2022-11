Spenden für Obdachlose

Lindenfels. Jeden Herbst packen die Frauen des Handarbeitskreises um Ilse Bonn jeweils 100 Weihnachtspäckchen für obdachlose Menschen in der Region. Die Päckchen werden über das Diakonische Werk verteilt. In jedem Päckchen ist enthalten: handgestrickte Socken, Duschbad, Tabak, Zigarettenblättchen, Schokolade, Weihnachtsgebäck, Lebkuchen und Wurst. Sach- und Geldspenden können im evangelischen Pfarramt, in der Kirche nach den Gottesdiensten sowie direkt bei Ilse Bonn, Kappstraße 16, abgegeben werden. Für die Obdachlosen sind diese Päckchen oft die einzige Weihnachtsgabe. red

