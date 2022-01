Spenden aus Fürth für Kinderheime in Simbabwe

Fürth. „Die Wege des Herrn und eines Mäzens sind unergründlich. Vielleicht erlebe ich es doch noch, dass ein Mäzen hier vorbeispaziert – es wäre die günstigste Lösung vieler Probleme. So verlasse ich mich auf das vertrauensvolle Gebet.“ Dieser Satz steht im jüngsten Schreiben von Schwester Gonzaga Wennmacher von der Kongregation Jesu, der deutschen Stelle der Mary-Ward-Schwestern in München, an die Fürther Afrikahilfe, zu Händen der Vorsitzenden Barbara Arnold.

Die Fürther Afrikahilfe steht in reger Korrespondenz mit der Kongregation Jesu. Schließlich wollen die Mary-Ward-Schwestern auch Rechenschaft darüber ablegen, was mit den in Fürth und in der Umgebung generierten Spendengeldern in Simbabwe passiert. Dort sind die Mary-Ward-Schwestern seit 1951 aktiv. Fast von Anfang an dabei war auch Schwester Theresia Fischer aus Fürth. Es wurden Kinderheime aufgebaut, Krankenhäuser und Schulen, um den „Ärmsten der Armen zu helfen, um ihnen mit Bildung die Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen“.

Dieser Slogan ist heute – auch nach Jahrzehnten der Schreckensherrschaft von Robert Mugabe – leider noch immer aktuell. Das Engagement der Fürther Schwester Theresia, nach der heute ein Kindergarten in Fürth benannt ist, hat die damalige Vorsitzende des Fürther Caritasverbandes, die gläubige Christin Adelheid Dörsam erwogen, einen eigenen Unterstützungsverein zu gründen. Das war in den 70er-Jahren die Geburtsstunde der „Fürther Afrikahilfe“.

Ausgesetzte Kinder aufgenommen

In dem Schreiben bedankt sich Schwester Gonzaga für die jüngste Spende aus Fürth. Mit dieser wurde das Defizit für die Fertigstellung des Schulbauprojekts in Mbizo-Kwekwe ein klein wenig reduziert. Die Mary-Ward-Highschool dient auch dazu, den Kindern aus dem Heim in Amaveni weitere Grundlagenbildung zu vermitteln. Wie Schwester Gonzaga weiter schreibt, wurden in dem Heim jetzt zwei weitere Kinder (zwei Jungen im Alter von zwei und vier Jahren) aufgenommen. Sie wurden von ihrer Mutter ausgesetzt. „Wahrscheinlich war die Not der Mutter zu groß. Die Kinder werden ihr ganzes Leben unter dem Ausgestoßensein leiden.“

Auch für Barbara Arnold, der Nachfolgerin von Adelheid Dörsam, sind diese Vorgänge erschreckend: „Hier kann sich keiner das Ausmaß der Not vorstellen.“ Sie ist deshalb im Namen aller Mitstreiter der Afrikahilfe dankbar, wenn Fürther weiterhin ihre Spendenbereitschaft bekunden.

Aber auch erfreuliche Nachrichten hatte Schwester Gonzaga parat: So wird Schwester Mercy, die bisherige Regionaloberin in Harare, ausgebildet, um die Nachfolge von Schwester Gonzaga in München zu übernehmen. Auch von Schwester Xaveria ist Erfreuliches zu berichten. Sie hatte bisher aus dem früheren Mutterhaus in Mainz den Kontakt zu den Fürthern aufrechterhalten und etwa bei den Hauptversammlungen der Afrikahilfe Bericht erstattet. Nach ihrem offiziellen Abschied bei einem Gartenfest bei Adelheid Dörsam ist sie in ihr Altersrefugium nach Augsburg gezogen. Von dort aus hat sie noch einmal die Reise zu einem Provinzfest ihrer Schwestern nach München angetreten. Gonzaga: „Es ist sehr schön, zu sehen, wie unternehmungslustig Xaveria noch ist – und auch eine Reise für einen Tag nicht scheut, sondern alles mitmacht und dabei munter ist.“ mk