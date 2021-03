So schnell kann es gehen: Nachdem es am Wahlsonntag noch nach einem Mehrheitswechsel im Lindenfelser Stadtparlament aussah, hat die Auszählung der letzten fehlenden Einzelbewerberstimmen das Bild noch einmal verändert. Am Dienstagmorgen stand fest: Die SPD hat nach dem vorläufigen Endergebnis zwar deutlich an Zustimmung verloren und ihre Dominanz im Stadtparlament eingebüßt, bleibt aber mit

...