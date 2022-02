„Spaziergang“ und Gegendemo in Reichelsheim

Reichelsheim. Etwa 50 Menschen sind am Dienstagabend in Reichelsheim zusammengekommen, um still gegen die Botschaften der „Odenwälder Querdenker“ zu protestieren. Diese marschieren inzwischen auch in Reichelsheim regelmäßig durch die Gemeinde, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren, die von ihnen als Unterdrückung wahrgenommen wird. Bereits seit April 2020 halten sie in der Odenwaldgemeinde regelmäßig samstags Kundgebungen in der Nähe eines Discounters ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dementsprechend bestimmten sie dort bisher die öffentliche Wahrnehmung. Bei einem Stammtisch wurde kürzlich die Idee geboren, ein sichtbares Zeichen dafür zu setzen, dass ein Großteil der Bürger die Auffassung der Querdenker nicht teile. Die Idee für einen stillen Protest als Gegendemonstration bei den abendlichen Spaziergängen wurde geboren. Die Organisatoren verstehen sich als informelle Interessengemeinschaft von Bürgern.

Gedenken heute in Lindenfels Gedenken statt „Querdenken“ – Unter diesem Motto findet heute (Donerstag) von 17 bis 19 Uhr am Lindenplatz-Brunnen eine Mahnwache zur Erinnerung an die fast 600 Corona-Toten im Kreis Bergstraße statt. „Wir wollen unseren Kreis nicht der Querdenkerszene und den montäglichen „Spaziergängern“ überlassen“, heißt es in dem Flugblatt für die angemeldete Veranstaltung. Es gelten „Abstandsregelung, 2G und Maskenpflicht“. ppp

Trotz Dauerregen und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt harrten sie am Dienstag über eine Stunde auf dem Gehsteig der Beerfurther Straße aus. Eigentlich wollten sie zum Gedenken an die Corona-Toten Kerzen entzünden – bei der herrschenden Witterung ein hoffnungsloses Unterfangen. Eine Woche zuvor, bei der ersten Kundgebung, waren bei günstigerem Wetter etwa 70 Personen gekommen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ihre Demo haben die Initiatoren vorschriftsmäßig beim Ordnungsamt angemeldet. Auf einem acht Seiten langen Bescheid einschließlich Luftaufnahme vom Ort des Geschehens genehmigte ihnen die Gemeinde die Aktion und belegte sie mit den üblichen Auflagen: Räumliche Eingrenzung, Benennung von Ordnern, Warnwesten, Abstandsregeln und Empfehlung zum Tragen von Corona-Masken. Die Protestler hielten sich daran.

Anders die Spaziergänger. Zwar war auf der Homepage odenwaelder-querdenker.de ihr Termin vorab bekannt gemacht worden, die Gemeinde wurde aber nicht offiziell informiert. Die Vertreterin der Querdenker, die als Kontaktperson zur Gemeinde fungiert, ließ über das Ordnungsamt ausrichten, dass kein Interesse an einem Gespräch mit der Presse bestehe.

Etwa 50 Spaziergänger trafen sich wie üblich auf dem Parkplatz vor der Grundschule. Von dort aus begannen sie ihren Marsch aber nicht wie sonst über die Beerfurther Straße, wo die Gegendemonstranten Spalier standen. Sie verließen den Platz über die Rückseite des Platzes und stapften durch den Morast in Richtung Schwimmbad. Einer rief dabei den Gegendemonstranten ein lautes „Auf Wiedersehen“ zu. Zu diesem Wiedersehen kam es eine gute Stunde später wieder nur aus der Distanz, denn die Querdenker umgingen, von Polizeiautos begleitet, die Menschenkette der Protestler weiträumig. Über Straßen, Wege und Trampelpfade kamen sie schließlich über den Hofweg aus Richtung Beerfurth zurück zum Ausgangspunkt.

Kein Austausch der Gruppen

Etwa die Hälfte der Gegendemonstranten hatten die ganze Zeit die Stellung gehalten. Pressesprecherin Christiane Hansmann vom Darmstädter Polizeipräsidium erläuterte auf Anfrage dieser Zeitung, dass die Polizei in erster Linie Konfrontationen vermeiden und das Recht auf Meinungsäußerung gewährleisten will. Laut Polizeibericht nahmen auf jeder Seite um die 45 Personen teil. Der Abend verlief ohne Störungen. „Zusammenhalten für Demokratie, Freiheit, Gesundheit“ stand auf dem Schild einer Gegendemonstrantin. Ähnliches hatte man in der Vergangenheit auch auf Plakaten der Querdenker gelesen. Ein Austausch auf dieser Basis fand zumindest am Dienstagabend in Reichelsheim nicht statt. ppp

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3