Lindenfels. Seit dieser Woche ist die Sparkassenfiliale in Fürth wieder geöffnet. Im Lauf der nächsten Tage solle auch die in Lindenfels folgen, teilte die Sparkasse Starkenburg mit. Nach fast einem Jahr ohne einen Coronafall unter den Beschäftigten hatte es das Kreditinstitut vor zwei Wochen doch getroffen. Die Filiale in Fürth musste daraufhin ihre Türen schließen. Betroffen war aber auch die Zweigstelle in Lindenfels, da diese personell an die in Fürth angeschlossen ist.

„Jetzt sind wir wieder in kompletter personeller Besetzung für unsere Kunden da“, sagte Privatkundenberater Tobias Schote. In Fürth sei auch gleich viel los gewesen und es habe einige Nachfragen gegeben zur Gesundheit der Mitarbeiter. „Unsere Lindenfelser Kunden treffen im Laufe der Woche auch hier wieder auf den gewohnten Service“, kündigte Filialleiterin Monika Nicklas an. red