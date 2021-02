Lindenfels. „Seit März sind wir ohne einen Coronafall durchgekommen – und das bei über 400 Mitarbeitern. Und ausgerechnet jetzt, wo wir Licht am Ende des Tunnels sehen, hat es uns doch noch getroffen“, sagte Jürgen Schüdde seufzend. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Starkenburg erklärte am Mittwoch, dass aufgrund von Infektionsfällen bei Mitarbeitern die Filialen in Lindenfels und Fürth mindestens bis zum 5. März geschlossen bleiben.

Dass das Geldinstitut so lange von Corona verschont blieb, führt Schüdde auf die hohen Sicherheitsvorkehrungen in den Filialen zurück. Zudem arbeiteten alle älteren Angestellten und diejenigen, die zu Risikogruppen gehören, im Homeoffice. In der Summe seien das über 100 Beschäftigte. So geschahen die Ansteckungen dann auch nicht am Arbeitsplatz, sondern im privaten Umfeld. Zwei Mitarbeiter in Fürth wurden positiv getestet.

Keine Notbesetzung

„Das Gesundheitsamt hat schnell reagiert und für sie Quarantäne bis zum 5. März angeordnet. Da uns das zu heikel war, haben wir uns dazu entschlossen, die Filiale in Fürth zu schließen“, sagte Schüdde.

In diese Entscheidung wurde auch die Sparkassen-Filiale in Lindenfels einbezogen, weil es hier nach den Worten Schüddes im Rahmen eines Tandemkonzepts einen Mitarbeiteraustausch gibt. Die Filialen personell mit anderen Mitarbeitern zu ergänzen und mit einer Notbesetzung offen zu halten, sei keine Option. „Dieses Risiko wollten wir nicht eingehen. Der Schutz unserer Mitarbeiter und unserer Kunden steht hier ganz klar im Vordergrund“, so der Vorstandsvorsitzende.

Die Kunden haben aber weiterhin Zugang zu den Selbstbedienungsterminals und können sich im Bedarfsfall außerdem telefonisch an das Geldinstitut wenden. Wer einen persönlichen Beratungstermin braucht, für den stehen die Geschäftsstellen in Rimbach und Mörlenbach zur Verfügung, die ganz normal geöffnet haben, wie Schüdde erklärte. „Wir hoffen nun, dass die Mitarbeiter bald wieder gesund werden und wir wieder öffnen können, sobald die Coronatests bei ihnen negativ ausfallen und das Gesundheitsamt die Quarantäne aufhebt“, so Schüdde.

Zehnte Klassen wieder an der HBS

An der Heinrich-Böll-Schule (HBS) in Fürth sind die beiden zehnten Klassen, die aufgrund eines Coronafalls eines Schülers in der vergangenen Woche nach Hause geschickt worden waren, am Dienstag in den Präsenzunterricht zurückgekehrt. Wie Schulleiter Alexander Hauptmann zuvor mitgeteilt hatte, seien alle Ergebnisse der bei einem Screening durchgeführten Tests negativ gewesen. jün