Spannendes aus dem Odenwald

Lindenfels. Liegt der Ursprung des Frankenstein-Monsters tatsächlich auf einer Burg im Odenwald? In welcher winzigen Höhle hauste einst ein Eremit? Wer macht so guten Whiskey wie die Iren und die Schotten und sahnt damit einen internationalen Preis nach dem anderen ab? Welche Auswirkungen hatte es, als im 14. Jahrhundert ein Priester versehentlich einen geweihten Kelch umstieß? Was hat es mit dem über 400 Jahre alten Galgen auf sich, der unter Denkmalschutz steht? In welcher Grube findet man unzählige Fossilien?

Der Odenwald steckt voller Überraschungen. Das neue Buch „Heimatmomente beleuchtet einige davon. Die Überreste einer römischen Villa, kommen ebenso vor wie mystische Burgen, eine Basilika aus der Karolingerzeit und einzigartige Museen. Die Leser lernen den Odenwälder Mozart kennen und begeben sich auf die Spuren eines der bekanntesten deutschen Architekten der Nachkriegsmoderne.

Das Buch „Heimatmomente“ erzählt vom Odenwald. © 360°Medien

Autorin Cornelia Lohs ist quasi vor den Toren des Odenwalds aufgewachsen. Die Heidelberger Journalistin, die seit vielen Jahren an über hundert Tagen im Jahr in der Welt unterwegs ist, entdeckte während der eingeschränkten Reisemöglichkeiten 2020 die Ausflugsziele ihrer Kindheit wieder neu. Die Autorin verfasst Reiseführer und -bücher, fotografiert und schreibt Reportagen in den Bereichen Reise und Geschichte für diverse Medien in den deutschsprachigen Ländern.

Das 256-Seiten dicke Buch ist im Kur- und Touristikservice Lindenfels erhältlich. red

