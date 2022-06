Sonnwendfeier wird verschoben

Lindenfels. Die Sonnenwendfeier wird am kommenden Freitag nachgeholt. Wegen eines Gewitters und starkem Regen konnte die von der Feuerwehr geplante Veranstaltung am Lindenfelser Bismarkturm nicht stattfinden. Die Mitglieder der Feuerwehr hatten alles vorbereitet, doch dann öffnete der Himmel seine Schleusen und niemand hatte Lust bei Blitz und Donner das Fest zu besuchen. „Dann holen wir die Feier halt nach“, so der Vereinsvorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr, Matthias Sattler.

Nun ist die Bevölkerung für Freitag, 1. Juli an das Lindenfelser Feuerwehrgerätehaus eingeladen. Ab 19 Uhr können sie dort in geselliger Runde Grillspezialitäten und ein kühles Bier genießen. jhs