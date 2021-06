Winterkasten. Die Wiederwahl von Dekan Joachim Meyer und der Prioritätenprozess „ekhn2030“ sind die Hauptpunkte bei der Sommersynode des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald am Freitag, 25. Juni, von 17 Uhr an, in der evangelischen Kirche Schaafheim, Weinbergstraße.

Pfarrer Joachim Meyer ist seit 1998 Dekan, zunächst im Dekanat Reinheim und seit 2010 im Dekanat Vorderer Odenwald, zudem auch die Kirchengemeinde in Winterkasten gehört. Zu „ekhn2030“ werden Pröpstin Karin Held und Oberkirchenrat Wolfgang Heine, Leiter des Dezernats für Organisation, Bau und Liegenschaften in der EKHN (Evangelische Kirche Hessen-Nassau), über Rahmenbedingungen und den aktuellen Stand sprechen.

Testmöglichkeiten vor Ort

Es gibt ein Hygiene- und Schutzkonzept. Alle Teilnehmenden sollten vollständig geimpft oder genesen sein oder einen Corona-Test mitbringen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Es besteht außerdem die Möglichkeit, sich vor Ort zu testen. Falls aufgrund der Pandemie keine Präsenzveranstaltung durchgeführt werden kann, wird sie digital abgehalten.

Die Synode ist das regionale Kirchenparlament des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald. Es besteht aus 75 Personen und vertritt 40 Kirchengemeinden mit rund 53.000 Mitgliedern zwischen Babenhausen und Reichelsheim. red

