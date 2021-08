Sommerfest mit Kurkonzert

Lindenfels. Die CDU Lindenfels will die Tradition der Kurkonzerte in Lindenfels wieder aufleben lassen. Mit diesem Thema hat sich der Vorstand des Lindenfelser Stadtverbandes bereits mehrfach befasst. Am Sonntag, 29. August, ist es jetzt soweit. Ab zirka 12 Uhr und ab etwa 13.30 Uhr spielt die Stadtkapelle Bensheim im Kurgarten.

Es wird kein Eintritt erhoben, Spenden sind willkommen. Gleichzeitig lädt die CDU Lindenfels zu ihrem Sommerfest ein. Es gibt Bratwurst und Steaks vom Grill, dazu Kaffee und Kuchen, Fassbier und Erfrischungsgetränke. Außerdem wird ein kleines Kinderprogramm angeboten. Das Sommerfest beginnt um 11 Uhr. cs