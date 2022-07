Sommerfest im „Hotel für alte Menschen“

Lindenfels. „Endlich wieder mit meiner Tochter feiern zu können ist so schön für mich“, freute sich eine Bewohnerin der Lindenfelser Seniorenresidenz Parkhöhe jüngst beim Sommerfest. Ihre Tochter ergänzte: „Bei dem Angebot für Kinder hätte ich auch meinen Sohn mitbringen können.“

Mutter und Tochter stammen aus Lindenfels und besuchten zum ersten Mal das Sommerfest der Parkhöhe. In der Seniorenresidenz hinter dem Feuerwehrgerätehaus in Lindenfels werden zurzeit 135 Bewohner von 95 Mitarbeitern betreut. Es gibt im oberen Stockwerk eine geschlossene Station für demente Menschen. Sie haben die Möglichkeit zum Freigang auf der Dachterrasse. Dort hat man den schönsten Blick auf den Sternenhimmel.

Neues Personal

Sabine Blessing leitet die Einrichtung und freut sich über das gelungene Fest. „Seit 23 Jahren arbeite ich als Pflegedienstleiterin in der Parkhöhe und seit rund einem Jahr bin ich Einrichtungsleiterin“, erläuterte sie. Sie weiß, was die Bewohner gerne mögen und nach der Corona-Zeit hat sie nun, mit kurzfristiger Planung, das Sommerfest organisiert. Durch das Corona-Virus sind 23 Bewohner gestorben. Die Heimleiterin dankte ihren Mitarbeitern für den Einsatz während der Pandemie.

Allerdings haben viele danach auch gekündigt. Jetzt hat sie neue Mitarbeiter aus Namibia, Syrien und der Ukraine. „Die verstehen sich alle gut und haben ein hohes Verantwortungsbewusstsein und Verständnis für Ältere“. Da sie noch Personal sucht, will sie sich um weitere Ukrainerinnen bemühen.

Am Eingang stand das Schild mit dem Schriftzug „Sommerfest“. Daneben der Eisstand, an dem drei Sorten angeboten wurden. Einen Stand weiter gab es Cocktails. Die Bewohner fühlen sich wohl in der Seniorenresidenz mit Frisiersalon. Dazu gibt es ein Unterhaltungsprogramm. „Je nachdem wie Corona sich entwickelt, können wir das Unterhaltungsprogramm erweitern“, so Sabine Blessing.

Für die Heimleiterin muss die Altenpflege immer menschlich sein. Auch in der Coronazeit konnten sich die Angehörigen von den im Sterben liegenden Bewohnern verabschieden. Sobald die Inzidenzzahlen es erlaubten, durften sie sich im Garten an der frischen Luft treffen.

Ukrainische Tanzgruppe zu Gast

Beim Sommerfest gab es Kaffee und Kuchen. Am Abend Bratwurst und Steak vom Grill mit Kartoffelsalat und Grünem Salat. „Wir haben hier eine Sterneküche“, sagte eine Bewohnerin. Wenn der neunjährige Enkel einer Bewohnerin gefragt wird: „Wo ist Deine Oma?“ antwortet er: „Meine Oma wohnt in einem Hotel für alte Menschen“. Das freut Einrichtungsleiterin Blessing und ihre Mitarbeiter. Es gab ein musikalisches Rahmenprogramm und viele Bewohner tanzten mit den Mitarbeitern. Kinder vergnügten sich auf der Hüpfburg.

Dann erschienen auf einmal 27 Jungen und Mädchen. Es war eine Volkstanzgruppe aus der Ukraine, die das Darmstädter Heinerfest-Komitee eingeladen hatte. Mit ihren energiegeladenen Volkstänzen sorgten sie für Stimmung. Es erinnerte manchen an einen Europäischen Song Contest vor einigen Jahren.

Für Emma und Walter Glenz aus Bensheim-Auerbach war all dies nichts Neues. Sie kennen die Tanzgruppe Dscherelza Kurparla schon lange. Das Ehepaar ist regelmäßig in der Ukraine zu Besuch in Uschgorod in Transkarpatien. Dort lebt ein buntes Völkergemisch aus Ukrainern, Rumänen und Ungarn. Die Tänze sind wild und leidenschaftlich, die Musik erinnert an den Jazz von Django Reinhardt.

Die Jugendlichen freuten sich über die kleine Tournee in Deutschland und die Spenden der Bewohner. Denen gefiel der Tanz und die freundliche Art der Teenager. Auch wenn sie immer mit einem Ohr bei ihren Angehörigen in der vom Krieg geschüttelten Heimat der Ukraine sind.

Nach der Tanzvorführung gab es Essen und Trinken von der Parkhöhe. Am Abend fuhr die Gruppe mit dem Bus wieder nach Hause.