Sommerfest am Gemeinschaftshaus

Kolmbach. Zwar wurde das „Sommerfest to go“ der freiwilligen Feuerwehr Kolmbach im vergangenen Jahr gut angenommen. Interessenten konnten bei der Feuerwehr Speisen für zu Hause bestellen. Schöner sind allerdings persönliche Kontakte. Und so laden die Kolmbacher Brandschützer für Sonntag, 22. August, nun wieder zu einem richtigen Fest in den Hof des Dorfgemeinschaftshauses ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um 11 Uhr beginnt der Frühschoppen. Es gibt frisch gezapftes Bier, Bratwurst, Schnitzel und Kochkäse sowie Erfrischungsgetränke. Ebenso wartet ein gut bestücktes Kuchenbüfett auf die Besucher.

Kinder und Jugendliche dürfen gerne bei der Feuerwehr mitmachen. Bei der Kinderfeuerwehr kann man bereits im Alter von vier Jahren starten, bei der Jugendfeuerwehr geht es mit zehn Jahren los. Interessierte Eltern und Kinder können sich bei der Feuerwehr über die Angebote für den Nachwuchs informieren. Darüber hinaus nimmt auch die Einsatzabteilung noch Aktive auf. cs