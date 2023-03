Ski-Jacken für die Fürther Schüler

Fürth. Seit vielen Jahrzehnten organisiert die Heinrich-Böll-Schule Skifreizeiten für die Schüler des siebten Jahrgangs. Skilehrer sind die Sportlehrer der integrierten Gesamtschule, die über die nötigen Lizenzen verfügen. Die Freizeiten erfreuen sich Jahr für Jahr großer Beliebtheit.

Jahrelang steuerten die Klassen das Ahrntal in Südtirol an. Seit einigen Jahren quartiert sich die HBS in eine Unterkunft im Skigebiet Wildschönau ein.

Jetzt hatten die Sportlerlehrer die Idee, eine einheitliche Ski-Jacke mit HBS-Logo anzuschaffen, um als Gruppe stärker ins Auge zu fallen. Mittels Spenden von örtlichen Unternehmen wurden die Jacken finanziert. red