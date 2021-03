Winterkasten. Die Sänger vom Männergesangverein Liederkranz Winterkasten bieten dem Coronavirus die Stirn – so gut es eben geht. Seit Beginn des Jahres treffen sie sich jeden Donnerstag zur besten Singstundenzeit im Netz. Unter Leitung ihres Dirigenten Jürgen Martini haben sie inzwischen ein Format gefunden, das allen Teilnehmern Spaß macht. Selbst das Sprücheklopfen nach der Probe kommt nicht zu kurz.

Die Winterkäster nutzen die Online-Konferenzplattform Zoom. Und ja: Ein synchrones, gemeinsames Chorsingen ist damit nicht möglich. Die Zeitverzögerung bei der Übertragung, Latenz genannt, macht auch aus dem harmonischsten Chorvortrag eine grausame Kakophonie.

Jeder soll vorsingen

Der Chorleiter hat aus dieser Not eine Tugend gemacht und die Chorprobe in eine Art Einzelunterricht für jeden Sänger umgewandelt. Martini wählt vor der Probe Stücke aus, die der Chor bereits kennt und die sich für die Online-Probe eignen: „Dona nobis pacem“, der Gospel „O when the saints go marchin‘ in“ und der Gefangenenchor aus der Oper „Nabucco“ sind drei Beispiele.

Zu Beginn der Probe schaut der Chorleiter sich an, welche Sänger online sind und ordnet sie abwechselnd nach Stimmlage an. Dann spielt er die jeweilige Passage, – meist nur eine Zeile – noch einmal vor, lässt sie einzeln vorsingen und gibt dem jeweiligen Sänger sofort Rückmeldung.

Das Überraschende: Die Sänger stellen sich dieser Herausforderung, die für viele von ihnen bei einer normalen Chorprobe unvorstellbar wäre. Alleine singen vor dem ganzen Chor – das mutet Jürgen Martini seinen Männern in der Präsenz-Singstunde nicht zu.

Online klappt es überraschend gut. Denn fast alle Sänger merken schnell, wie sie von den Rückmeldungen profitieren. So hat Martini bei manch einem im Laufe der Wochen eine erstaunliche Entwicklung festgestellt. Schnell geht die Scheu verloren. Und wenn einem Sänger mal nicht nach vorsingen ist, dann darf er sich auch stumm schalten und einfach nur zuhören. Dank der Abwechslung wird bei der Probe niemandem langweilig. Danach ist es wie nach der richtigen Singstunde: Die einen gehen gleich nach Hause, die anderen trinken noch was zusammen und reden über Gott und die Welt.

Dem Chor kommt zugute, dass er in Götz Ritter einen IT-Profi in seinen Reihen hat, der seinen Mitstreitern bei technischen Problemen mit Rat und Tat zur Seite steht. Er fährt auch schon mal zu einem Sangesbruder nach Hause und richtet ihm den Computer ein. Einem der Sänger hat er ein Notebook leihweise zur Verfügung gestellt.

Dennoch nehmen nur etwa zwei Drittel der Aktiven des Liederkranz Winterkasten regelmäßig an dem Online-Probe teil. Das verbleibende Drittel hat entweder einfach noch nicht den Schritt über die Schwelle gewagt, hat nicht die technischen Voraussetzungen oder will sich dem neuen Medium auch gar nicht öffnen. Das Lebensalter spielt dabei überraschenderweise kaum eine Rolle.

Mehr Selbstbewusstsein

All das wird akzeptiert. Die Proben haben den Status „freiwillig“ und werden nicht in der Statistik berücksichtigt, wenn die fleißigsten Sänger vereinsintern geehrt werden. Vorsitzender Philipp Kriegbaum war zunächst selbst skeptisch und sah in den Online-Treffen in erster Linie eine Möglichkeit, sich wenigstens auf dem Bildschirm zu sehen und im Kontakt zu bleiben. Es freut ihn, dass der Chor inzwischen auch musikalisch profitiert. Es freut ihn, dass ein neuer Sänger in der Online-Phase zum Chor gestoßen ist.

Die Freiluft-Proben im vergangenen Sommer waren der erste Schritt zu mehr Eigenständigkeit und Selbstbewusstsein beim Singen, stellt Jürgen Martini fest. Dabei fehlte die Unterstützung des Nebenmannes, hinter dem man sich im normalen Chorleben auch schon mal verstecken kann. Die jetzigen Online-Proben sieht der Dirigent nun als den nächsten Schritt.

Dennoch will man sich wieder live im Freien Treffen, sobald Temperaturen und Pandemie das zulassen. Martini bereitet sich jetzt schon auf die Herausforderung vor, die Sänger ins Boot zu holen, die online nicht dabei sind. Doch er ist zuversichtlich, dass das mit Hilfe der Zoom-Sänger schnell gelingen wird: „Wir werden als Chor gestärkt aus der Pandemie hervorgehen“. ppp

Info: Über das Kontaktformular der Homepage liederkranz-winterkasten.de kann der Link zur Teilnahme per E-Mail angefordert werden.