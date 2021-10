Sieben Reichelsheimer Schüler bestehen das Sprachdiplom

Reichelsheim. Sieben Schüler der Reichelsheimer Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) waren in Mainz, um bei der Prüfung zum Sprachdiplom Diplôme d´études en langue française (Delf) im Institut français ihr Können zu zeigen. Nachdem sie zunächst eine schriftliche Prüfung an der GAZ abgelegt hatten, in der das Hör- und Leseverstehen sowie die Schreibkompetenz getestet worden waren, nahmen Anni Müller, Sofie Erle, Axel Brellochs, Janis Froeling, Stephan Jost, Marika Schröder und Clara Kirklies die letzte Hürde zu dem Diplom.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Prüfung in Mainz führten sie kurze Gespräche mit Franzosen aus dem Institut und stellten Fragen. Der Ausflug in die benachbarte Landeshauptstadt mit dem Zug war für die Teilnehmer ein Erlebnis. red