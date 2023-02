Seminar zu den Zehn Geboten in Winterkasten

Winterkasten. Eine Umfrage im Auftrag des ZDF fragte nach der Bedeutung der Zehn Gebote in der Gesellschaft. Ein Ergebnis: Jeder dritte Befragte findet, dass die Zehn Gebote noch eine (sehr) große Bedeutung haben. Eine Mehrheit der Befragten geht hingegen davon aus, dass sie heute eher eine geringe (49 Prozent) oder überhaupt keine Bedeutung (14 Prozent) haben. Hingegen geben 90 Prozent der Befragten an, dass das Gebot „Du sollst nicht töten“ eine große Bedeutung für sie hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was ist dran an den Zehn Geboten? Damit befasst sich am Donnerstag, 2. Februar, in der Zeit von 19 bis 21 Uhr, ein Seminarangebot des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald. Die nächsten Termine sind am 6. Juli und am 9. November.

Die Leitung hat Karin Jablonski, Referentin für die Arbeit mit Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Unter anderem geht es um die Fragen, wie die uralten Texte heute verstanden werden können und wie aktuell die Grundwerte des christlichen Glaubens sind Lassen sich die Zehn Gebote noch in den Alltag integrieren?

Mehr zum Thema Arbeitsmarkt Umfrage: Viele Beschäftigte offen für Jobwechsel Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Gesellschaft Immer mehr Kinder können nicht schwimmen Mehr erfahren Mehr Nichtschwimmer Wie sollen Kinder schwimmen lernen? Mehr erfahren

Das Seminar wird als Videokonferenz abgehalten. Die Teilnahme ist kostenfrei. red

Info: Anmeldung bei Karin Jablonski, (E-Mail: karin.jablonski@ekhn.de, Tel.: 06078 / 7825919)