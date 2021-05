Seit 110 Jahren rollen die Fahrzeuge von Schmidt Omnibusreisen

Mit der ersten gewerblichen Personenbeförderung begann auch die Geschichte eines Unternehmens, das heute noch von der gleichen Familie am gleichen Standort weitergeführt wird. Schmidt Omnibusreisen ist 110 Jahre alt. Damit gehört der Betrieb zu den drei ältesten seiner Art in Deutschland.

Vor Kurzem ist Charlotte Schmidt als fünfte Generation ins Geschäft eingestiegen. Gemeinsam mit ihrem Vater Heiko sitzt die studierte Betriebswirtin am Steuer des Reisespezialisten, dessen Jubiläum mitten in ein für die Branche schwieriges Jahr fällt: Die Bustouristik wurde von der Corona-Pandemie und den einhergehenden Fahrverboten radikal ausgebremst. Jetzt hoffen die Lindenfelser, dass es mit dem privaten Transportgewerbe bald wieder aufwärtsgeht. „Wir möchten nicht resignieren, sondern nach vorne schauen“, so die 23-Jährige, die an der Hochschule Worms studierte und im April erfolgreich ihre Prüfung zur Verkehrsleiterin bei der IHK Frankfurt absolviert hat. Damit hat sie sich für die Führung eines Omnibusbetriebs qualifiziert. Die Zukunft kann kommen.

Je früher, desto besser für die Firma, die nach dem Stopp im Frühjahr 2020 ab Juni nur kurz und unter strengen Auflagen unterwegs sein konnte. Seit November stehen die Busse wieder still. Bis heute. Kleine Einsätze im Bereich der Schülerbeförderung ausgenommen. Das tue weder den Fahrzeugen noch den Kollegen gut, sagt Charlotte Schmidt. Der konstant junge Fuhrpark mit derzeit acht großen Reisebussen befindet sich im Parkmodus. Dabei sind die modernen Fahrzeuge auf regelmäßige Bewegungen und lange Distanzen ausgelegt. Inhaber, Fahrer und Gäste warten nun sehnsüchtig darauf, dass es bald weitergehen kann. Denn auch die regionalen Busunternehmen mit europäischen Reisezielen kämpfen weiterhin um ihre Existenz.

Trotz des erneut verhagelten Saisonstarts hat die Firma Schmidt selbstbewusst ein Zeichen gesetzt: Die traditionelle Eröffnungsfahrt am 21. April, die eigentlich in den Bayrischen Wald gehen sollte, wurde als alternative Tour mit drei leeren Bussen gestartet. „Rollende Fahrzeuge sind die beste Werbung“, so die Tochter des Inhabers, die mitten in der Krise Marktpräsenz beweisen und neue Perspektiven abstecken will. Auch der frisch gedruckte 100-seitige Reisekatalog verweist auf die Motivation der Busunternehmer trotz Krisenmodus. Und es gibt Hoffnung: Seit einigen Tagen mehren sich die Buchungen und Anfragen deutlich. Die sinkenden Inzidenzzahlen und zunehmenden Impfungen schüren die Zuversicht, dass das Jahr noch lange nicht verloren ist. „Wir sind bereit, das gesamte Team steht in den Startlöchern.“

An eine große Jubiläumsfeier wie vor zehn Jahren ist dennoch nicht zu denken. Damals wurde im historischen Rahmen des Ladenburger Carl-Benz-Automobilmuseums angestoßen. „Wir haben Diesel im Blut“, betonte Heiko Schmidt damals. Zu Recht, denn das Unternehmen ist einer der wenigen Betriebe, deren Biografie über ein Jahrhundert lang durch eine direkte Familiennachfolge geprägt ist. Der Pionier Philipp Schmidt, der noch mit einem offenen acht PS Benziner unterwegs war, hatte sein lokales Start-up stetig weiter entwickelt und 1929 den ersten Omnibus mit 20 Sitzplätzen angeschafft. „Die Odenwaldperle“ wurde das schwarze Fahrzeug mit den schicken Chromleisten und dem Faltdach liebevoll getauft. Damals war bereits Sohn Jakob mit ins Geschäft eingestiegen, der 1949 die Firma übernimmt.

Die Nachkriegszeit mit dem Wirtschaftswunder bietet den Reiseprofis wieder bessere Bedingungen. Immer häufiger geht es jetzt ins Ausland. Tagestouren von rund 350 Kilometern sind keine Ausnahme mehr. Aber auch zuhause sorgt der florierende Lindenfelser Kurbetrieb für volle Auftragsbücher. In den 70er und 80er Jahren werden die Busse komfortabler und die Strecken noch weiter – Schmidt rollt bis nach Skandinavien und Nordafrika. Nach der Wiedervereinigung sind die selbstständigen Reiseveranstalter mit die ersten, die Ausflüge in die neuen Bundesländer anbieten. In den 90er Jahren setzet der Betrieb bei seinen Bussen auf modernen Komfort und maximale Sicherheit.

2004 übernimmt Heiko Schmidt den Betrieb des Vaters Philipp, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Inge seit 1976 an der Spitze des Unternehmens gestanden hatte. Die 84-Jährige arbeitet noch heute im Betrieb mit. „Wir werden weiterhin dem Standort treu bleiben“, sagt Charlotte Schmidt im 110. Betriebsjahr. Trotz andauerndem Fernweh und Reisen durch ganz Europa sei man nach wie vor fest in Lindenfels verwurzelt. „Hier sind wir zuhause.“

