Seidenbucher Vereine trafen sich zum Adventsglühen

Seidenbuch. Die gemeinsame Weihnachtsfeier aller Vereine im Sportheim der SG Seidenbuch gehörte viele Jahre lang zum Dorfleben dazu. Was aber tun, wenn die Helfer fehlen, um so ein großes Fest zu stemmen? Die Feier ausfallen lassen? In Seidenbuch beschloss man, sich den neuen Gegebenheiten zu stellen. Daher hatten der Feuerwehrverein, der Männergesangverein Liederkranz und die Sportgemeinschaft nun zum „Adventsglühen“ eingeladen.

Bei stimmungsvollem Licht stand man zusammen, trank Glühwein und aß Gulaschsuppe. Essen und Getränke wurden von den Vereinen zur Verfügung gestellt und gegen Spenden ausgegeben. Das Geld aus dem Abend kommt der Tafel zugute. So konnte man gesellige Stunden verbringen und am Ende noch etwas Gutes tun. tn/Bild: Neu