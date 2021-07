Segen für die Urlauber

Winterkasten. Unter das Motto „Das auf dem Teich schwimmt“ stellt die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten ihren Ferienanfangs-Gottesdienst morgen (Sonntag) in Laudenau am Teich in der Ortsmitte.

„Dieser idyllische Ort ist wie geschaffen für einen Gottesdienst zu Beginn der großen Ferien, da in der Schönheit und Ruhe des Platzes am Wasser einfach Urlaubsfeeling aufkommen muss“, schreibt die Kirchengemeinde. So solle der Teich auch eine besondere Rolle haben.

Pfarrer Sebastian Hesselmann wird denen, die in den Ferien wegfahren, einen Urlaubersegen zusprechen. Da die Feier als Klappstuhl-Gottesdienst konzipiert ist, werden alle Besucher gebeten, sich eine Sitzgelegenheit mitzubringen. Parkplätze gibt es ausreichend. Bei starkem Regen ist der Gottesdienst in der Waldhufenkirche. red