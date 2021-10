Lindenfels. Ein Autofahrer aus Alsbach-Hähnlein hat in der Nacht auf der B 47 zwischen Gadernheim und Kolmbach einen Mann erfasst. Der 26-Jährige aus Lindenfels war zu Fuß unterwegs und wollte die Straße überqueren, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Fußgänger wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Frankfurt transportiert werden musste. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

