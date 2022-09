Schulstart an der Bonhoeffer-Schule in Rimbach

Rimbach. Die Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) in Rimbach begrüßt am Montag, 5. September, wieder ihre Schüler. Für die Klassen 6 bis 10 startet der Unterricht wie gewohnt um 7.25 Uhr. Damit die Kinder und Jugendlichen sich orientieren können, werden die ersten beiden Stunden bei den Klassenlehrern stattfinden. Danach ist Unterricht nach Plan. Wahlpflichtunterricht und Ganztagsbetreuung werden in der ersten Schulwoche noch nicht angeboten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Fünftklässler ist die Einschulungsfeier am Dienstag, 6. September, ab 11 Uhr in der Halle der Brüder-Grimm-Schule. Hier wird Schulleiter Matthias Ehlers die neuen Schüler begrüßen, bevor sie von sieben Lehrern willkommen geheißen werden. Die Fünftklässler werden bis 12.35 Uhr in der Schule sein.

Die erste Woche dient dem Kennenlernen. Alle Schultage enden nach der sechsten Stunde, also um 12.35 Uhr. An der DBS wird ab diesem Schuljahr ein neues Lernkonzept erprobt werden. red