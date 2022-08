Schuljahresbeginn an der GAZ in Reichelsheim

Reichelsheim. Für die Schüler der Jahrgangsstufen sechs bis 13 der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim beginnt am Montag, 5. September, um 7.55 Uhr wieder die Schule beginnt. Dabei ist in den ersten beiden Stunden Unterricht beim Klassenlehrer. Danach ist Unterricht nach Stundenplan, wie die Schule ankündigte.

Auch für die neuen Fünftklässler startet die Schule am 5. September. Sie werden ab 14.30 Uhr gestaffelt in der Aula begrüßt. Die 160 Schüler werden auf sieben Klassen aufgeteilt. Sie haben zunächst eine Einführungs- und Kennenlernwoche bei ihren Klassenlehrern. Eine Einladung mit wichtigen Informationen ging den Eltern bereits zu. red