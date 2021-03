Rimbach. Die Rimbacher Schulen wollen stärker zusammenarbeiten. Dazu wurde die Initiative „Schulen in Rimbach“ (Siri) ins Leben gerufen, die dem Austausch dienen soll. Auf Anregung von Beate Wilhelm, Schulleiterin der Martin-Luther-Schule, habne sich die drei Schulen in Rimbachs Kerngebiet zusammengeschlossen und eine wöchentliche Corona-Testung für die Lehrer organisiert.

AdUnit urban-intext1

Die Gemeinschaftspraxis Kühn und Geißler aus Fürth übernahm die erste Testung mit Freiwilligen. Schon dabei nahmen sehr viele Lehrkräfte der Martin-Luther-Schule (MLS), der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) und der Brüder-Grimm-Schule teil.

Da eine Impfung in Hessen zunächst nur für Grundschullehrer vorgesehen ist, ist die regelmäßige Testung des Personals auch der weiterführenden Schule wichtig. Durch die gute Organisation seitens der Schulleitungen liefen die Tests in der MLS und der DBS zügig ab, so dass alle Testpersonen schnell ihr – in allen Fällen negatives – Ergebnis in der Hand hielten. red