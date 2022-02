Schule wurde zum Museum

Reichelsheim. Zum zehnten Mal findet in diesem Jahr der Förderpreis „Raum-Zeit-Mensch“ der Sparkassenstiftung des Odenwaldkreises statt. Der Förderpreis richtet sich an alle Schüler der Georg-August-Zinn-Schule Reichelsheim (GAZ). An dem Wettbewerb konnten einmal mehr Einzelpersonen, Schülergruppen oder auch ganze Klassen teilnehmen.

Die bis Mitte Januar eingereichten Arbeiten beschäftigten jüngst eine Jury, die sich auch in diesem Jahr wieder aus fachkundigen Pädagoginnen und Pädagogen verschiedener Fachbereiche zusammensetzte.

Im 50. Bestehensjahr der Reichelsheimer Gesamtschule waren dies Direktor Herwig Bendl (Schulleitung), Marion Trautmann (Elternbeiratsvorsitzende), Nicole Kelbert-Gerbig (Sparkassenstiftung) sowie die Fachlehrkräfte Benjamin Braun, Diana Katzer, Dirk Strohmenger, Miryam Trautmann und Liane Speckhardt. Ergänzt wurde das Gremium von Oberstudienrätin Kirsten Berg und Stufenleiterin Laura Zieres, die die Veranstaltung wieder federführend organisieren.

Siegerehrung am 3. März

Eigereicht wurde eine Vielfalt an künstlerischen Arbeiten, die im Kunstunterricht der Unter-, Mittel- und Oberstufe entstanden sind. Themen waren die Vielfalt der Tierwelt, der Klimawandel, Diskriminierung und Identität. Einige Schüler haben sich darüber hinaus auch mit der Corona-Pandemie auseinandergesetzt.

Um die Arbeiten auch unter den besonderen Bedingungen der Pandemie für alle zugänglich zu machen, wurden die Werke in einem „Schaufensterformat“ an der Fensterfront der Kunsträume und der Cafeteria aufgebaut.

Auch in den Abendstunden wurde dort das Licht angelassen, um die Werke zu bestaunen. So wurde die Georg-August-Zinn-Schule zu einem beleuchteten Museum, wobei jeder, der Lust und Zeit hatte, sich an den ausgestellten Kunstwerken erfreuen konnte.

Prämiert werden die Gewinner des diesjährigen Förderpreises „Raum-Zeit-Mensch“ schließlich am Donnerstag, 3. März. Bis dahin müssen sich die teilnehmenden Schüler der GAZ in Reichelsheim noch gedulden. red