Schüler sollen freier entscheiden, was sie wann lernen

Rimbach. Wie sieht zeitgemäßer Unterricht für Schüler von morgen aus? Auf einem Cartoon von Walter Herzog, einem Schweizer Professor für Pädagogische Psychologie, sieht man einen Elefanten, zwei unterschiedliche Vögel, einen Affen, einen Hund und eine Robbe. Die Tiere erhalten von einem Menschen an einem Pult eine Prüfungsaufgaben: Damit Chancengleichheit besteht und das Bestehen der Prüfung korrekt überprüft werden kann, haben alle die gleiche Aufgabe. Sie sollen auf den Baum klettern.

Mithilfe dieser Karikatur stellt Herzog das Bildungssystem in Deutschland dar. Alle Schüler sollen zur gleichen Zeit die gleichen Dinge tun, die gleichen Leistungen erbringen und sollen am Ziel, das heißt zum Tag der schriftlichen Überprüfung, das bestmögliche Ergebnis erbringen. Dass alle Kinder unterschiedlich sind, weiß jeder. Aber warum ist der Unterricht dann oft nicht darauf zugeschnitten?

Eine große Gruppe zum Start

Dieser Frage wird an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Rimbach nachgegangen. Vor drei Jahren wurde das Eingangskonzept der Haupt- und Realschule dahingehend überarbeitet, dass nicht schon am ersten Schultag die Klassenzusammensetzung feststand. Das war für die Kinder und Eltern eine neue Situation. Ein Team von vier Lehrkräften übernahm eine große Gruppe und man wusste nicht genau, wer Ansprechpartner ist. Im Laufe einer Woche mit Kooperationsspielen und gegenseitigem Kennenlernen kristallisierte sich heraus, wer mit wem harmoniert und wer gut zusammen lernen kann. In ständigen Absprachen und Beratungen wurde dann feste Klassen gebildet.

Dieses System wird seit drei Jahren an der DBS. Wie aber soll es nach der Einführung weitergehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich gerade eine Arbeitsgruppe an der Rimbacher Schule. Das neue Konzept, das im Sommer starten wird, umfasst individuelle Lernmöglichkeiten für jedes neue Kind, das die DBS als weiterführende Schule nach der Grundschule gewählt hat.

Auch wenn alle Kinder weitestgehend selbst entscheiden können, wie und was sie wann lernen, müssen für die DBSler einige Parameter gesetzt sein. So können zwar mit dem neuen System keine Klassenarbeiten gleichzeitig geschrieben werden, jedes Kind erreicht aber trotzdem das Ziel, das durch den Lehrplan gesetzt wurde und wird zur einem individuellen Zeitpunkt geprüft.

Dadurch wird nicht nur der Lehrplanbezug gewährleistet, sondern es entsteht auch die Sicherheit für Kinder und Eltern, dass bei einem notwendigen Umzug das Kind auch an einer anderen Schule schnell wieder mitkommt.

Eltern und Erziehungsberechtigte sollen in engem Kontakt mit den Lehrkräften stehen und in Entwicklungsgesprächen am schulischen Leben ihrer Kinder teilnehmen. Diese Gespräche sollen dafür sorgen, dass man als Elternteil genau weiß, was die Note „3“ unter dem Test bedeutet – muss das Kind mehr tun oder sollte der Fokus jetzt auf etwas anderes gelegt werden? red