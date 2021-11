An der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim gab es einen Vorlesetag. Ziel war es, den Kindern und Jugendlichen das Lesen näherzubringen. „Auch wenn man nicht selbst liest, wird der Wortschatz der Schüler, dadurch dass sie vorgelesen bekommen, wesentlich erweitert“, schreibt die Schule in einer Mitteilung. Zudem solle die Aktion dazu dienen, Interesse am Lesen generell und auch an der

...