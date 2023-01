„Das muss man gesehen haben“, bestätigte ein Lehrer, der im Rahmen der Grundschulbesuche zu Gast an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Rimbach war. Mit dem Beginn des laufenden Schuljahres war an der Schule ein neues Unterrichtskonzept eingeführt worden.

„Wie bereits mehrfach seit der Einführung des Naturwissenschaftlichen Unterrichts im Jahr 2007 ist die Dietrich-Bonhoeffer-Schule, eine

...