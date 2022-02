Schüler gestalteten die Wand im neuen Blockheizkraftwerk

Fürth. „Da sind wir sofort dabei“, antworteten die Schüler der Klasse 10/2 der Fürther Heinrich-Böll-Schule nach einer Anfrage von Bernd Schmitt, die Wände in einem Teil der „alten Molkerei“ neu zu gestalten. Schmitt ist Eigentümer des Anwesens Erbacher Straße in Fürth. Seit 2002 wird hier mit einer Holzhackschnitzelheizung CO2-neutral geheizt. Dies wurde im Rahmen eines Wettbewerbs „Energieland Hessen“ von der hessischen Landesregierung ausgezeichnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nun ist ein Blockheizkraftwerk (BHKW) bereits installiert, das demnächst an das Stromnetz geht und Strom einspeist. Im neuen „BHKW Raum“ haben zur großen Freude von Schmitt die Schüler „Hand angelegt“.

Unter der Leitung von Samire Burniki haben sechs Schüler eine lange, triste Wand im Keller des ehemaligen Betriebsgebäudes verschönert. Keine leichte Aufgabe innerhalb eines Tages eine lange Wand, mit losen Putzteilen aufzuwerten. Doch dieser Herausforderung wollten sich Alina Borresch, Sophia Achtinoudis, Keno Borgenheimer, Jakob Hohmann, Louis Koradin und Leon Schmitt stellen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Vorerfahrung sammelten die Schüler im Kunstunterricht. Schon Wochen zuvor setzten sie sich mit dem Thema Street Art auseinander und machten sich mit unterschiedlichen Techniken vertraut. Besonders der Umgang mit Graffiti-Spraydosen und das Gestalten von eigenen Motiven faszinierte die Schüler sehr.

Über die Wand erstreckt sich nun eine Windräder-Landschaft mit Botschaften zum Thema „erneuerbare Energie“ und „Klimaschutz“. Über diese Landschaft sprühten die Jugendlichen mit Graffiti-Schrift das Kürzel der Heinrich-Böll-Schule. Es wird der Anschein erweckt, als würde ein vorbeifliegendes Segelflugzeug die Graffiti-Wolke in den Himmel verewigen, um einen Gruß der Schule zu hinterlassen. Auf diese Weise möchte sich die Schule über die großzügige Spende von Herrn Bernd Schmitt erkenntlich zeigen.

Auf der nebenliegenden Wand ragt ein Oktopus aus dem losen Putz und fügt sich so perfekt in den Raum ein. Was nicht fehlen darf, sind die Signaturen der jungen Künstler.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Es war schön, zu sehen, dass unsere Schüler sich mit ihrer Kunst erkenntlich zeigen und das mit solch einer Motivation, Zusammenarbeit und Hingabe“, sagte Lehrerin Burniki. red