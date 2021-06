Schüler erfolgreich beim Mathewettbewerb

Rimbach. Auch in diesem Schuljahr wurde der Mathematikwettbewerb in den achten Klassen abgehalten. Aufgrund der Corona-Pandemie überreichte Timo Helwig-Thome, Schulleiter der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Rimbach, erst in dieser Woche den beiden Erstplatzierten ihre Urkunden.

In der Hauptschule erreichte Przemyslaw Sadowski den ersten Platz.

Im Realschulzweig konnte sich Kristiyan Aleksandrov über die höchste Punktzahl freuen. Helwig-Thome beglückwünschte die beiden Jungen zu ihrem Erfolg und wünschte ihnen für ihren weiteren mathematischen Weg.

Die beiden Mathelehrer Andreas Kozacki und Ulrich Lang gratulierten ihren Schützlingen und zeigten sich stolz aufgrund der erbrachten Leistung. red

