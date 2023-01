Schüler aus Reichelsheim bei Archiv-Projekt

Reichelsheim. Die Schüler des Abiturjahrgangs der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim beteiligten sich an dem weltweiten Projekt, Namen der Opfer der Gräueltaten des Nationalsozialismus in einer digitalen Datenbank einzupflegen. 17,5 Millionen Karten wurden dazu eingescannt und müssen in die Datenbank übertragen werden.

Rund 50 Schüler der GAZ mit ihren Geschichtslehrern Dirk Strohmenger, René Beck und Patrick Eckert waren dabei und damit Teil der insgesamt rund 69 000 Menschen, die weltweit an der Dokumentation arbeiten. Sie übertrugen mehr als 400 Originaldokumente in die Datenbank. Somit wurde am Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust nicht lediglich inhaltlich gedacht. Vielmehr trugen die angehenden Abiturienten ihren Teil zur Aufarbeitung der Geschichte bei.

Der 27. Januar ist in Deutschland zugleich Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Diesmal wurde besonders der Opfer des ehemaligen Konzentrationslager Stutthof gedacht, indem Namen und Daten in die Datenbank aufgenommen wurden. Das Lager befand sich in der Nähe der Stadt Danzig. 110 000 Menschen waren dort inhaftiert, 65 000 davon wurden ermordet. red