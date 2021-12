Schornsteinfeger unterwegs

Lindenfels. In Lindenfels werden zu Beginn des neuen Jahres die Öl- und Gasfeuerstätten überprüft. Darauf weist die Stadtverwaltung hin.

In Winterkasten läuft die Prüfung ab Montag, 3. Januar, bis zum 15. Januar. In der Lindenfelser Kernstadt wird der Schornsteinfeger vom Montag, 17. Januar, bis zum 12. Februar in den folgenden Straßen unterwegs sein: Am Kümmelberg, Burgackerweg, Burgstraße, Ellenbacher Weg, Fechenbachstraße, Freiensehnerstraße, Graben, Im Großfeld, In der Stadt, Kamsbachweg, Kreuzgartenstraße, Luisenweg, Nibelungenstraße, Poststraße, Schaasfeldstraße, Schlierbacher Weg, Schlosswaldweg, Seewiesenweg, Wannweg und Wilhelm-Baur-Straße.

Alle anderen Straßen in der Kernstadt werden vom 14. bis zum 28. Februar abgearbeitet. In Kolmbach läuft die Messung vom 1. bis zum 31. März. Entspricht eine Anlage nicht den Anforderungen des Immissionsschutzgesetzes, muss der Betreiber Verbesserungen vornehmen. Die Messung wird dann innerhalb von sechs Wochen wiederholt. red